У украинца изъяли 43 контрабандных iPhone X
- 7 ноября 2017
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В аэропорту Одессы таможенники задержали партию контрабандных iPhone X, которые недавно поступили в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.
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43 мобильных телефона и 25 чехлов к ним правоохранители нашли в чемодане гражданина Украины, который прибыл рейсом Стамбул - Одесса. Телефоны изъяты.
Предварительная стоимость выявленной контрабанды - 1,28 млн грн.
Официальные продажи iPhone X стартовали 3 ноября.