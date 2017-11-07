У украинца изъяли 43 контрабандных iPhone X

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В аэропорту Одессы таможенники задержали партию контрабандных iPhone X, которые недавно поступили в продажу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

43 мобильных телефона и 25 чехлов к ним правоохранители нашли в чемодане гражданина Украины, который прибыл рейсом Стамбул - Одесса. Телефоны изъяты.

Предварительная стоимость выявленной контрабанды - 1,28 млн грн.

Официальные продажи iPhone X стартовали 3 ноября.