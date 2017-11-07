Рада приняла в первом чтении новый избирательный кодекс
- 7 ноября 2017
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Верховная Рада на своем заседании во вторник приняла в первом чтении проект избирательного кодекса.
За него проголосовало минимально необходимое количество народных депутатов - 226 человек.
В частности, авторы предлагают ввести на выборах в Верховную Раду открытые списки на парламентских и местных выборах, снижение проходного барьера до 4%.
В то же время парламент еще должен принять этот законопроект во втором чтении и в целом.
Изменение избирательной системы - одно из ключевых требований протестующих под парламентом.