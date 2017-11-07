Российский суд не отпустил Гриба под домашний арест

Копірайт зображення Ирина Ромалийская

Краснодарский суд России отклонил апелляцию, оставив в силе решение суда первой инстанции об аресте 19-летнего украинца Павла Гриба, задержанного на территории Беларуси, до 4 января 2018 года.

Соответствующее решение было принято на заседании суда во вторник.

Защита Павла Гриба ходатайствовала об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Перед началом судебного заседания Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону заявило о готовности арендовать и оплатить жилье для Павла Гриба.

Гриба в зал суда не привезли, была организована видеосвязь из камеры в Краснодарском СИЗО.

На заседании суда присутствовала мать Павла Мария Гриб.

19-летний украинец Павел Гриб исчез на территории Беларуси еще 24 августа. Лишь через 14 дней ФСБ России предоставило украинским дипломатам информацию о том, что он находится в краснодарском СИЗО. Его задержали по обвинению в совершении преступления по статье "о терроризме".

Две недели судьба парня была неизвестна. Белорусские правоохранители заявляли, что у них его нет.

В Гомель Павел Гриб поехал на встречу с девушкой, с которой переписывался сначала в VK, а затем в Skype.

Семья Павла Гриба обратилась с заявлением в Европейский суд по правам человека относительно действий России, которые могут угрожать жизни парня.

Также родственники требуют у РФ обеспечить Павлу доступ к медицинскому обслуживанию, ведь он требует ежедневного ухода из-за врожденного заболевания.