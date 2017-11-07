Залитый бетоном "Вечный огонь" в Киеве восстановлен

Image caption Мемориал быстро очистили от цемента

В ночь на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве, сообщила пресс-служба городской государственной администрации.

Рядом с мемориалом полиция нашла восемь ведер, в которых находился цементный раствор.

На опубликованных украинскими СМИ фотографиях видно, что цементом залита чаша, в которой горел огонь, а также частично ее металлическое обрамление.

Власти города заявили, что вандалы будут привлечены к ответственности. "Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали. И все городские службы, которые будут нужны, будут способствовать этому, а записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников", - заявил замглавы горадминистрации Киева Алексей Резников.

Восстановительные работы начались практически сразу. Уже сейчас мемориал очищен от цемента.

6 ноября отмечается годовщина освобождения Киева от фашистов. Традиционно люди приходят к Вечному огню с красными гвоздиками.

"Бабушки на месте уверяют, что вчера вечером тут очень много цветов было. Ночью якобы кто-то все убрал и огонь залил цементом", - передает корреспондент ВВС в Киеве Святослав Хоменко.

Image caption Памятник Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве был открыт ровно 60 лет назад, 6 ноября 1957 года.

Операция по освобождению Киева в 1943 году, приуроченная к годовщине революции, была проведена ценой огромных потерь, и, как отмечает корреспондент ВВС, в новой историографии Украины эта дата особо праздничной не считается.

"Для очень многих, думаю, день освобождения от фашистов ценой десятков тысяч погибших при форсировании Днепра солдат просто является днем траура. И они просто не поддерживают культ Победы, символизируемый этим монументом", - пишет наш корреспондент.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал случившееся неприемлемым кощунством.

Это не первый случай вандализма в отношении мемориала: в апреле этого года неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня".

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.

После принятия закона Институт национальной памяти опубликовал список более 500 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона и чьи имена должны исчезнуть из географических названий. В Киеве и других городах Украины уже переименованы тысячи топографических объектов.