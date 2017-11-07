Гастроли российских артистов будут согласовывать с СБУ - указ
Порошенко подписал закон, регулирующий проведение в Украине гастролей российских артистов. Указ уже обнародовали на сайте президента.
"В случае, если участником запланированного гастрольного мероприятия является гражданин страны-агрессора, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины запрос", - говорится в документе.
В украинском правовом поле в ряде документов страной-агрессором названа только Российская Федерация.
СБУ в течение десяти дней должна предоставить организаторам информацию о наличии или отсутствии оснований для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в гастролях.
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При этом организаторы обязаны предоставить СБУ достоверную информацию о собственных именах и фамилиях артистов, а также об их сценических псевдонимах.
После получения положительного заключения от СБУ организатор может заключить с гастролером договор о выступлении.
В случае нарушения этой процедуры организатора концерта могут оштрафовать на 320 000 гривен.
Также новый документ предусматривает, что в Украине запрещены гастроли артистов, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Недавно министерство культуры уже обнародовало такой перечень артистов и актеров, который включает 112 человек.
В последние годы СБУ часто запрещает въезд в Украину российским и иностранным артистам, выступавшим на территории аннексированного Крыма или в подконтрольных боевикам районах Донбасса.