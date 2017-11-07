Как хотят изменить выборы в Раду

Копірайт зображення УНІАН

Во вторник парламент принял в первом чтении проект избирательного кодекса, который будет регулировать различные виды выборов в Украине: парламентские, президентские и местные.

ВВС Украина разобралась, как депутаты планируют изменить систему выборов в Верховную Раду.

Партийные списки

Вместо нынешней смешанной системы, когда голосуют и за общие избирательные списки от партий, и за депутатов-мажоритарщиков от округов, авторы инициативы предлагают ввести чистую пропорциональную систему - уже без «мажоритарки».

Копірайт зображення УНІАН Image caption Парламентские выборы по "открытым" спискам - одно из требований протестующих у стен Рады

В частности, партии так же будут представлять свои общегосударственные списки и одновременно иметь "открытые" региональные.

Предлагается создать 27 "избирательных регионов".

Границы этих регионов будут совпадать с границами областей, кроме трех случаев:

Город Киев хотят поделить на два "избирательных региона": "Киев левобережный" и "Киев правобережный".

Днепропетровскую область также могут разделить - на Днепропетровский и Криворожский регионы.

Регион, который назвали "Южным", будет включать Херсонскую область и Крым с Севастополем.

Каждый из кандидатов в общегосударственном списке партии обязан будет войти в один из ее региональных списков.

Партии могут выдвигать как своих членов, так и людей, не входящих в эту политсилу.

А вот баллотироваться самостоятельно, то есть вообще вне каких-то партийных списков, будет невозможно - самовыдвижение на парламентских выборах не предусмотрено.

Кандидатами могут быть люди в возрасте от 21 года, проживающие в Украине последние пять лет.

Все избирательные списки (общие и региональные) и номер каждого кандидата в этих списках партии утверждают на своих съездах.

Здесь авторы законопроекта предусмотрели и соблюдение гендерного баланса - в каждой пятерке каждого избирательного списка должно быть минимум по два кандидата каждого пола.

Как голосовать и кто станет депутатом

Каждый бюллетень будет содержать две графы: "Поддерживаю избирательный список политической партии по порядковому №" и "Поддерживаю кандидата в народные депутаты Украины от этой

политической партии по порядковому №".

Первая графа обязательная для заполнения - туда надо будет вписать номер политсилы, под которым она числится в перечне партий.

Эти номера будут определяться жеребьевкой.

Вторую графу - о конкретном депутате, которого поддерживает избиратель, - заполнять не обязательно. Если этого не сделать, то бюллетень все равно будет действительным и будет считаться, что избиратель поддерживает именно такую ​​градацию кандидатов в региональных списках, которую определила партия.

Система же определения победителей достаточно сложная.

Во-первых, партия должна получить более 4% от всех действительных голосов на выборах.

А дальше распределение мандатов между ее кандидатами в национальном и региональных списках будет влиять "избирательная квота».

Копірайт зображення Denys Kovryzhenko Image caption Эксперт по избирательному законодательству Денис Ковриженко прогнозирует, что в проект Избирательного кодекса еще будут вносить серьезные правки

Как ее определять, ВВС Украина объяснил старший юридический советник "Международного фонда избирательных систем" (IFES) Денис Ковриженко: "Общее количество голосов от всех партий делим на 450 (количество всех депутатов в парламенте. - Ред.) и определяем "цену мандата ". Затем делим голоса партии в каждом регионе на эту цифру и получаем количество мандатов, которые получит каждая партия в соответствующем регионе ".

Учитываются только целые числа - дробные остатки переходят на общенациональный уровень, и уже с их учетом получат мандаты депутаты по национальному списку партий.

Например, если в обоих округах Киева партия по "избирательной квоте" получит условно 4,3 и 5,7 мандата, то от Киева она будет иметь девять депутатов (4 плюс 5 мандатов), а по общенациональному округу - еще один мандат (0 3 плюс 0,7 мандата).

В регионах партия, например, получила три мандата - их возьмут те кандидаты, которые получили больше голосов по сравнению со своими коллегами по списку Денис Ковриженко, IFES

А на распределение мандатов в региональных списках будет влиять то, сколько получил каждый кандидат персонально за себя.

"В регионах партия, например, получила три мандата - их возьмут те кандидаты, которые получили больше голосов по сравнению со своими коллегами по списку", - отмечает Денис Ковриженко.

Таким образом, можно говорить, что проект избирательного кодекса предусматривает одновременно и "закрытые" общенациональные избирательные списки партий, на которые избиратели повлиять не могут, и "открытые" региональные, которые уже зависят от голосов избирателей.

Наконец, авторы предусмотрели и денежный залог, который должны вносить партии, чтобы их допустили до парламентских выборов - 2 млн грн.

И если политсила наберет менее 2% голосов по стране, то эти деньги ей не будут возвращать, а перечислят в государственный бюджет.

Денис Ковриженко прогнозирует, что проект в его нынешнем виде еще претерпит много изменений, ведь, по сути, писали его еще девять лет назад.

Однако, по словам эксперта, он содержит несколько принципиальных положительных моментов, например, обязательные тренинги для членов избирательных комиссий.