Чубаров: в домах крымских татар прошли обыски
В аннексированном Крыму в среду утром прошли массовые обыски в домах крымских татар, сообщает на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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По его словам, обыски прошли в домах четырех человек, среди которых участник одиночного пикета, а также активист крымскотатарского национального движения.
Еще пять человек задержали, доставили "в отделение оккупационной полиции" и пытались "насильно взять у них образцы ДНК".
"Ситуация с обысками и задержаниями отслеживается на местах и доводится до сведения правозащитных организаций", - отметил Чубаров.