Чубаров: в домах крымских татар прошли обыски

Копірайт зображення УНІАН Image caption Рефат Чубаров сообщил, что ситуация с обысками "доводится до сведения правозащитных организаций"

В аннексированном Крыму в среду утром прошли массовые обыски в домах крымских татар, сообщает на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, обыски прошли в домах четырех человек, среди которых участник одиночного пикета, а также активист крымскотатарского национального движения.

Еще пять человек задержали, доставили "в отделение оккупационной полиции" и пытались "насильно взять у них образцы ДНК".

"Ситуация с обысками и задержаниями отслеживается на местах и доводится до сведения правозащитных организаций", - отметил Чубаров.