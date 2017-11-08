В Каталонии протестуют против задержаний экс-лидеров региона

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Активисты, выступающие за независимость Каталонии от Испании, заблокировали несколько основных дорог и некоторые железнодорожные пути в знак протеста против задержания отстраненных руководителей региона.

Сепаратистские профсоюзы призвали к всеобщей забастовке, однако крупные профсоюзы этот призыв не поддержали.

Несмотря на перебои в работе транспорта, магазины и предприятия в регионе работают.

Премьер-министр Мариано Рахой призвал жителей Каталонии к активному участию во внеочередных местных выборах.

В своей речи перед парламентом он защищал решение Мадрида ввести в Каталонии прямое правление после того, как регион в одностороннем порядке провозгласил независимость.

Обратившись к бывшему президенту Каталонии Карлесу Пучдемону, Рахой заявил:

"Региональный лидер не может заявить, что конституция не действует на его территории. Региональный лидер не может придумать параллельную правовую базу ... И региональный лидер не может в одностороннем порядке провозгласить независимость части государственной территории".

Копірайт зображення AFP Image caption Полиция пытается убрать протестующих, которые блокируют улицы

В среду на улицы Барселоны вышли демонстранты, которые держали в руках сепаратистские флаги и лозунги "Свободу политическим заключенным".

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Национальная судебная палата Испании поместила под стражу восемь бывших членов правительства Каталонии.

Им вменяется в вину участие в бунте против государства, подстрекательство к мятежу.

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Вскоре после того, как Мадрид ввел прямое правление в Каталонии, глава правительства этого автономного сообщества Карлес Пучдемон уехал в Бельгию.

Бывший глава Каталонии и четверо его соратников сдались бельгийской полиции и были заключены под арест на 24 часа. Суд должен принять решение о помещении бывших членов женералитета в тюрьму.

Пучдемон был освобожден под залог и должен появиться в суде 17 ноября.