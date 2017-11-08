Украина одолжит в Европе 10 млрд грн на харьковское метро
Правительство Украины одобрило привлечение от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка 320 млн евро для развития харьковского метро.
Обе структуры предоставят по 160 млн евро.
Эти средства используют для продолжения Алексеевской ветки метро на 3,5 километра и строительства двух новых станций.
Ранее первый заместитель Харьковского городского главы Игорь Тереховрада заявлял, что совет директоров ЕИБ уже принял окончательное решение о предоставлении городу 160 млн евро, а в середине ноября окончательное решение примет ЕБРР, который выделит такую же сумму.
Чиновник указывает, что строительство должно начаться сразу после того, как парламент примет проект бюджета на 2018 год, в котором уже предусмотрены государственные гарантии получения кредита.
В мэрии уверяют, что подрядчиков для работ найдут на прозрачных тендерах.
Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Его ввели в эксплуатацию 23 августа 1975, а насчитывает он три линии и 29 станций.