Суд: Германия должна признать третий гендер

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Высший суд в Германии постановил, что в свидетельствах о рождении должна быть возможность указать третий гендер.

Это сделает ее первой страной Европы, предоставляющей интерсексуальным людям возможность определить себя ни как мужчину, ни как женщину.

Это дело инициировал человек, зарегистрированный женщиной, но чей хромосомный текст показывает, что она не принадлежит ни к одной из двух статей.

Активисты назвали это дело "маленькой революцией".

Интерсексуальные люди рождаются одновременно с женскими и мужскими половыми характеристиками.

ООН говорит, что таковы 1,7% людей на планете.

Конституционный суд в Карлсруэ обязал правительство до конца 2018 принять закон, который бы учитывал третью гендерную категорию.

По словам суда, нынешние инструкции о статусе граждан дискриминируют интерсексуальных людей.

Третью гендерную категорию могут назвать "интер" или "разнообразная".

Представитель немецкого правительства сказал, что кабинет выполнит это постановление.

Группа активистов "Третье мнение", которая выступала за официальное признание третьего гендера, заявила в Twitter, что они "полностью потрясены".

Интерсексуальность признают в официальных документах в таких странах как Австралия, Индия, Новая Зеландия, Непал и США. В Штатах в этом году выдали первый сертификат о рождении интерсексуалов.

В Германии с 2013 года можно было оставлять пункт о поле в свидетельстве о рождении пустым. Раньше, если были какие-то сомнения, чиновники указывали мужской или женский пол.

В январе бельгийская модель Ханне Габи Одель призналась, что является интерсексуалом. По ее словам, она надеялась, что это "нарушит табу".