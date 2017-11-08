Кризис в Каталонии: Испания может позволить референдумы

Копірайт зображення Getty Images

Испания рассматривает конституционные изменения, которые позволят регионам в будущем проводить референдумы о независимости, заявил министр иностранных дел страны Альфонсо Дастис.

Политик рассказал BBC, что по этому вопросу может состояться всеобщее голосование.

Этот шаг - реакция на события в Каталонии, где региональное правительство распустили после одностороннего заявления о независимости.

Бывших региональных министров страны задержали, что вызвало протесты жителей Каталонии.

Между тем, Конституционный суд Испании заявил, что провозглашение независимости Каталонии было "неконституционным и недействительным".

Что сказал министр иностранных дел?

"Мы создали комитет в парламенте, чтобы проработать возможности внесения изменений в Конституцию", - сказал Альфонсо Дастис BBC.

Копірайт зображення AFP

"Мы признаем, что существует политическая ситуация, которая заслуживает внимания, но в любом случае понятно, что решение будет принято, решение должно быть принято всеми испанцами", - отметил испанский министр.

Он также выразил сожаление по поводу того, что во время запрещенного референдума в прошлом месяце пострадали люди. По его словам, непропорционального применения силы не было.

Ветка оливы для сепаратистов

Гэвин Ли, BBC News, Барселона

Такое решение может быть ветвью оливы для сторонников сепаратизма в Каталонии, которые снова протестуют в регионе. Это делает возможным референдум об изменениях испанской конституции и, следовательно, даст легальную возможность провести референдум относительно каталонской независимости.

Но на самом деле это означает, что все население Испании - 47 миллионов человек - будет голосовать по поводу того, должна ли Каталония иметь право на самоопределение.

Альфонсо Дастис отметил, что правовое изменение может помочь зазрешить каталонский кризис для будущих поколений. Но еще очень далеко до того, к чему призывал отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон - чтобы решали только каталонцы.

Протесты продолжаются

В Каталонии активисты, выступающие за независимость этого региона от Испании, заблокировали несколько основных дорог и частично железнодорожные пути в знак протеста против задержания отстраненных руководителей региона.

В среду некоторые демонстранты вышли на улицы с сепаратистскими флагами и лозунгами "Свободу политическим заключенным". Сообщалось о небольших драках, которые произошли, когда полиция освобождала дороги от активистов.

Копірайт зображення EPA

Премьер-министр Мариано Рахой призвал жителей Каталонии к активному участию во внеочередных местных выборах, которое помогло бы Испании пережить кризис.

Сейчас под стражей находятся восемь каталонских политиков. Мадрид ведет относительно них расследование по делу о восстании и призывах к бунту, касающемуся одностороннего провозглашения независимости Каталонии.

Карлес Пучдемон и четверо его соратников выехали в Бельгию после того, как испанские власти ввели в Каталонии прямое правление.

Бельгийский судебный следователь еще не решил, выполнять ли ордер на арест господина Пучдемона, выданный испанским судом на прошлой неделе.

Экс-лидер Каталонии был освобожден под залог и должен появиться в суде 17 ноября.