Трамп призвал Китай "действовать быстрее и эффективнее" в отношении КНДР

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Президент США Дональд Трамп призвал китайского лидера Си Цзиньпина приложить усилия к тому, чтобы убедить Северную Корею отказаться от развития ракетно-ядерной программы.

Он также заявил, что "не обвиняет Китай" в "использовании США в своих интересах", ссылаясь на торговый дефицит между двумя странами.

Президент США прибыл в среду в Пекин в рамках своего пятидневного тура по Азии. Это его первый визит в Китай в должности главы государства.

Основной темой обсуждения двух лидеров стало урегулирование напряжённой обстановки вокруг ракетно-ядерной проблемы КНДР. Китай - главный экономический союзник Пхеньяна.

Ранее, выступая перед Национальным собранием в Сеуле, Трамп призвал руководство Северной Кореи сесть за стол переговоров. В то же время он призвал власти КНДР не испытывать терпение Соединённых Штатов в области защиты их союзников.

Глава Белого дома предупредил Пхеньян, что отсутствие решительных шагов со стороны предыдущих американских администраций не стоит расценивать как проявление Вашингтоном слабости.

Он также призвал Китай прекратить торговые отношения с КНДР и усилить давление на Пхеньян. Китай утверждает, что делает все возможное и полностью соблюдает санкции ООН.

Согласно плану, Трамп покинет Китай 10 ноября. Он продолжит свое азиатское турне.