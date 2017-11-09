Против Спейси выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах

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Актеру Кевину Спейси выдвинули новые обвинения в сексуальных домогательствах.

Как сообщается, появились заявления от новых людей, которые утверждают, что пострадали от известного актера. Речь идет о времени, начиная с середины 1980-х годов до 2016 года.

В среду, 8 ноября, на пресс-конференции в Бостоне бывшая телеведущая новостей Хезер Анру заявила, что Кевин Спейси приставал к ее 18-летнему сыну в баре в городе Нантакет (Массачусетс).

Анру рассказала, что актер купил ее сыну-подростку алкоголь, а после того, как напоил его, засунул руку в штаны и схватил его за гениталии. По ее словам, Спейси пригласил юношу на вечеринку, но тот сбежал из бара.

"Вам должно быть стыдно за то, что вы сделали. Ваши действия являются уголовными", - заявила Анру.

Как отметила Анру, сейчас ведется расследование.

Кроме того, обвинения в адрес Спейси выдвинул бармен Крис Никсон из Белфаста (Северная Ирландия). По его словам, в 2007 году актер схватил его на вечеринке.

"Кевин Спейси сел рядом со мной на диване, а потом схватил меня за член", - рассказал Никсон.

Позже, когда Никсон был в подвале бара, где он работал, Спейси появился за его спиной, схватил за пояс и предложил "уладить дело".

Image caption Бармен Крис Никсон говорит, что раньше боялся говорить

"Я не хотел скандала, потому что он был клиентом, я не хотел быть уволенным", - рассказал бармен, который объяснил, что не рассказывал об этом случае никому, пока не услышал историю Энтони Рэппа.

Также от сексуальных домогательств Кевина Спейси потерпел американский кинорежиссер, который не захотел разглашать свое имя. Мужчина, которому сейчас 44 года, рассказал ВВС, что Спейси приставал к нему, когда ему было 22 и он работал младшим членом съемочной группы. Режиссер рассказал, что это произошло во время съемок фильма "Альбино Аллигатор" в 1995 году.

По его словам, Кевин Спейси массировал ему плечи и шею, касался его бедра. "Я чувствовал себя в ловушке. Я подвергся сексуальному преследованию", - признался мужчина.

Также в домогательстве актера обвинила Кейт Эдвардс, которая сейчас преподает искусство в Лондоне. По ее словам, это произошло когда она работала ассистентом в шоу на Бродвее "Долгий день переходит в ночь" в 1986 году, тогда ей было 17 лет.

Копірайт зображення KATE EDWARDS Image caption Кейт Эдвардс вторая слева в заднем ряду. Фото рабочей группы шоу "Длинный день переходит в ночь"

"Я хочу, чтобы вы знали, что вы сделали мне больно, и это было со мной все эти годы. То, что вы сделали в отношении меня и других молодых людей, неприемлемо", - заявила Эдвардс в адрес Кевина Спейси.

Напомним, в течение последних недель в отношении актера Спейси посыпались ряд обвинений в домогательствах от коллег по цеху. Так, Netflix даже заморозила съемки последнего сезона Карточного домика (шестого сезона, от съемок седьмого компания отказалась, возможно, из-за скандала со Спейси).

Ранее восемь сотрудников, которые работают или работали на съемках сервала Карточный домик, заявили, что Спейси создал "ядовитую" рабочую среду на съемочной площадке.