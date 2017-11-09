В АТО один погибший и трое раненых - штаб

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО / Facebook

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие.

В результате боевых действий один украинский защитник погиб, двое ранены, один получил боевую травму, сообщил пресс-центр АТО.

"В конце минувшего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Противник не прекращал обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины, применяя минометы и весь спектр пехотного вооружения", - говорится в сообщении.

Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Павлополя, Зайцево, Крымского, Новоалександровки, Луганского и Катериновки.

Как отметили в штабе, ответным огнем украинские войска 13 раз жестко подавляли активность противника.

В "ДНР" и "ЛНР" обвинили украинских силовиков в нарушении перемирия.