Йемен оказался на пороге крупнейшего голода

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Контролируемый повстанцами порт Ходейда - основной путь доставки помощи ООН в Йемен

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравии должна снять блокаду с Йемена для поставки гуманитарных грузов в страну, иначе там начнется крупнейший за последние десятилетия голод.

Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

Лоукок предупредил, что при отсутствии конкретных шагов со стороны Саудовской Аравии Йемен ожидает 'сильнейший за многие десятилетия голод, жертвами которого станут миллионы человек'.

Напомним, блокада введена в ответ на пуск йеменскими повстанцами ракеты по аэропорту в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Ракета была перехвачена, никто не пострадал.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

По данным ООН, сейчас на грани голода в Йемене уже находятся около 7 млн человек. При этом у почти 900 тысяч диагностированы симптомы холеры.

'Нужно прекратить блокаду... Тогда мы сможем спасти этих людей', - подчеркнул заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам.

Йемен почти полностью зависит от импорта всех жизненно необходимых товаров, однако ни лекарства, ни продукты питания в страну не поступают.

Согласно данным ООН, более 8 670 человек - из которых 60% являются гражданскими - погибли, почти 50 тысяч получили ранения во время авиаударов и боев на суше с тех пор, как коалиция вмешалась в гражданскую войну в Йемене в марте 2015 года.