Украинцы написали диктант национального единства

Копірайт зображення UNIAN Image caption Так писали диктант в Киевском университете имени Тараса Шевченко

В Украине в День украинской письменности и языка, на Украинском радио состоялся радиодиктант национального единства.

Текст дважды зачитали в прямом эфире, а также выложили аудиозапись на сайте радио.

Любой желающий может написать диктант и отправить текст на проверку.

Эту акцию проводят в Украине уже семнадцатый раз.

Ранее координатор проекта Алина Акуленко рассказала, что после первого радиодиктанта в 2000 году организаторы получили около тысячи работ, а в прошлом году их поступило уже более 21 тыс.

География участников также вышла за пределы Украины - в прошлом году организаторы получили радиодиктанты от участников из Финляндии, Италии, Великобритании, Египта, Турции, Беларуси, Швеции, Португалии, Франции.

Нынешний диктант на 100-120 слов провел доцент Киевского университета им. Гринченко, языковед Александр Авраменко.

Диктант можно проверить самостоятельно, когда его текст появится на сайте радио, а можно отправить по адресу:

Киев-1, Крещатик, 26, Украинское радио

или rd@nrcu.gov.ua.

Важное условие - будут проверяться только диктанты, отправленные 9 и 10 ноября.

В Украине День украинской письменности и языка празднуется с 1997 года. Он приурочен ко дню памяти Нестора-летописца.

В этот день также стартует Международный конкурс знатоков украинского языка.