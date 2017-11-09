Копірайт зображення Getty Images Image caption В Государственном департаменте появляется слишком мало новых сотрудников

Соединенные Штаты лишились 60% карьерных дипломатов с января текущего года. Такие данные обнародовала председатель профсоюза, представляющего интересы американских дипломатов.

"Руководящие ранги исчерпываются с бешеной скоростью", - написала Барбара Стивенсон, председатель Американской ассоциации работников внешнеполитической службы (AFSA), в письме к следующему номеру журнала Foreign Service.

Госпожа Стивенсон, бывший посол США в Панаме, утверждает, что службу "обезглавили" и лишили наиболее талантливых работников.

"Внезапная потеря столь многих ведущих чиновников имеет серьезное, быстрое и ощутимое влияние на способность Соединенных Штатов влиять на мировые события", - считает Барбара Стивенсон.

ВВС обратилось в Государственный департамент за комментарием относительно таких утверждений

Упадок американской дипломатии?

Барбара Плетт Ашер, корреспондент при Государственном департаменте, BBC News

Это письмо - последний крик отчаяния из среды дипломатов-ветеранов, которые пытаются предупредить о "растущей угрозе" для Государственного департамента.

Они говорят, что массовые увольнения разочарованных ведущих служащих лишают ведомство десятилетий опыта.

Они также предостерегают, что замораживание привлечения новых работников низших рангов еще больше ослабит ведомство в будущем.

Кроме того, есть и задержки с политическими назначениями на ключевые должности.

Задержки объясняются ограниченным кругом квалифицированных кандидатов. Президент Трамп отказывает каждому, кто выступал против его кандидатуры, а большинство республиканцев во внешней политике делали именно это.

Рекс Тиллерсон сейчас занимается реорганизацией и оптимизацией Государственного департамента. Ранее он отвергал обвинения в том, что кризис с персоналом влияет на эффективность работы ведомства, перечисляя международные вопросы, над которыми работает Госдеп, и карьерных дипломатов, которые помогают в решении этих вопросов.

Все это дает почву Барбаре Стивенсон размышлять над тем, кому может быть выгодно "ослабить американскую внешнеполитическую службу".

По данным организации, созданной в 1924 году, сократилось не только количество послов, но и других дипломатических сотрудников, имеющих высокие ранги.

Председатель профильного профсоюза также добавляет, что если бы это происходило с военными высоких рангов, то она бы "ожидала общественного возмущения".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Все больше распространяются предположения, что и сам Рекс Тиллерсон не останется долго на должности Государственного секретаря

Бывший Государственный секретарь Мадлен Олбрайт, решительно поддерживавшая Хиллари Клинтон во время президентских выборов, заявила телеканалу MSBNC, что "очень глубоко обеспокоена" отсутствием работников, поскольку "вы не можете быть главной силой в мире, если нет эффективной дипломатической службы".

На прошлой неделе президента Трампа спросили о вакансиях в дипломатическом ведомстве.

"Я - единственное, что имеет значение", - сказал он.