Раны, полученные днем, заживают быстрее - ученые
Раны заживают быстрее, если человек поранился течение дня, а не после наступления сумерек, свидетельствует новое исследование.
Ученые обнаружили, что ночные ожоги заживают в среднем в течение 28 дней, а те, которых человек получил днем, - всего за 17.
Ученые говорят, что их поразила эта разница.
Команда из Лаборатории молекулярной биологии британского Совета медицинских исследований наблюдала за 118 пациентами с ожогами.
Этот эффект объясняют биологическими часами, которые круглосуточно работают практически в каждой клетке человеческого тела.
Исследование опубликовано в журнале. Science Translational Medicin.
Оно показало, что в среднем разница во времени исцеления у тех, кто пострадал ночью и в течение дня, составляет 11 дней.
Как показало детальное лабораторное исследование, клетки кожи под названием фибробласты меняют свои свойства за 24 часа.
Фибробласты - это "скорая" помощь тела, которая первой спешит на место травмы, чтобы закрыть рану.
В течение дня они «заряжены» на реакции, а ночью теряют эту способность.
Исследователи считают, что эти знания помогут улучшить хирургическую практику.
Некоторые препараты, такие как стероидный кортизол, могут "перезагрузить" часы отдельных клеток тела и таким образом помочь ночным процедурам.
К тому же, тела разных людей имеют различные "хронотипы".
Так что, возможно, имеет смысл планировать операции в соответствии с 24-часовыми "циркадными ритмами" пациентов.
Впрочем, эта идея пока не прошла тестирование.