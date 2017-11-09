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Верховная Рада увеличила объем жилищных субсидий для граждан в 2017 году на 7,6 миллиарда гривен.

Соответствующие изменения в бюджет депутаты поддержали в четверг.

Теперь общий объем субвенций на оплату услуг ЖКХ составит 68,8 млрд грн.

В 2015 году правительство решило приблизить коммунальные тарифы к рыночной стоимости услуг.

Это позволило бороться с извечной проблемой госбюджета, который тратил десятки миллиардов гривен на дотации "Нафтогаза", чтобы поддерживать низкие цены для населения.

Однако, одновременно с этим появилась проблема десятков миллиардов гривен расходов на субсидии, которыми правительство хочет защитить малоимущих от повышения тарифов.

От 2015 бюджетные расходы на субсидии выросли более чем в три с половиной раза.

По некоторым данным, сейчас их получают более 60% домохозяйств.

В среду парламент также частично монетизировал субсидии.

С 2018 государство и поставщики тепла будут вести расчеты по субсидиям "живыми деньгами". Сейчас же они компенсируются как взаимозачет.

Монетизация пока не коснется населения, и правительство обещает, что это произойдет позже.

Это нововведение уже давно рекомендовали Всемирный банк и МВФ.