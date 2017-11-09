Рада приняла новый закон о коммунальных услугах

Копірайт зображення UNIAN Image caption Закон предусматривает как возможность не платить за некачественные услуги, так и пеню за несвоевременную оплату услуг

Авторы документа и правительство утверждают, что этот закон сделает рынок коммунальных услуг качественным и прозрачным.

В четверг соответствующий законопроект во втором чтении и в целом поддержали 262 депутата.

"Мы предлагаем процедуры, как жители и потребители будут заключать договоры на получение всего комплекса услуг ЖКХ: на услуги по управлению, водоснабжению, теплоснабжению, обращению с отходами, газа и электричества", - сказала заместитель председателя профильного парламентского комитета Алена Бабак.

Вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко заявил, что этот закон - "первый шаг к возможности жителей многоэтажного сектора влиять на предоставление качественных услуг по справедливой цене".

Закон предусматривает следующее:

• введение типового договора на управление домом, в котором будут выделены плата за коммунальные услуги и управление,

• возможность выбора коллективного или прямого договора в многоквартирных домах,

• выделение из квартплаты услуги вывоза мусора,

• введение проверки качества услуг,

• возможность уменьшения размера платы за коммунальные услуги в случае, если они не были предоставлены или предоставлены в плохом качестве,

• право не платить стоимость коммунальных услуг (кроме теплоснабжения), если потребитель не жил в доме более 30 календарных дней.

Как сообщила Алена Бабак, закон предусматривает пеню в 0,01% за каждый день просрочки оплаты коммунальных услуг от даты, когда истек срок оплаты. Эту норму введут с 1 января 2019 года. Если потребитель получит зарплату с задержкой, или же государство не вовремя перечислит средства на субсидии, штрафные санкции не применяются.

В юридическом управлении Верховной Рады обратили внимание, что закон предусматривает много ссылок на другие законодательные акты. Следовательно, по мнению экспертов, в нем не соблюдается принцип правовой определенности, который позволяет трактовать его однозначно.

В первом чтении проект приняли еще в феврале 2016 года. Ожидается, что он дополнит принятый в 2015 году закон "Об особенностях права собственности в многоквартирном доме".