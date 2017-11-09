Варшава согласилась прояснить отношения с Киевом

Копірайт зображення PRESIDENT.GOV.UA Image caption Лидеры Украины и Польши во время встречи в 2015 году

Варшава готова принять украинскую делегацию, чтобы прояснить состояние польско-украинских отношений, сообщает польская пресса.

Как утверждает Польское радио, глава кабинета президента Кшиштоф Щерский положительно воспринял предложение Киева провести в ближайшее время встречу Консультативного комитета президентов Польши и Украины.

Эту информацию также подтвердил посол Польши в Украине Ян Пекло, запостив информацию у себя на странице в Facebook.

Канцелярия президента Польши "передала администрации президента Украины информацию о готовности к приему" Щерским украинского сопредседателя Комитета совместно с делегацией.

Накануне президент Украины Петр Порошенко инициировал чрезвычайное заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши.

Как сообщил пресс-секретарь господина Порошенко Святослав Цеголко, причиной этого стали резонансные заявления представителей польской власти в адрес Украины, которые вызывают серьезное беспокойство.

Чтобы избежать напряжения, украинский президент и созвал заседание.

"Как вчера отметило Министерство иностранных дел Украины," в проевропейской политике украинской власти нет политиков, которые имеют антипольские настроения. Украина - это стратегический партнер Польши", - заявил Цеголко.

Консультационный Комитет является совещательным органом, возглавляют его внешнеполитические советники президентов.

Упреки в адрес Польши

В начале ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что польские власти будут принимать меры, "которые не позволят людям с крайне антипольскими позициями посещать Польшу". "Люди, которые намеренно пропагандируют униформу СС "Галичина", в Польшу не попадут", - подчеркнул Ващиковский. Также он добавил, что Польша и Украина "имеют различные подходы к примирению".

Позже, 6 ноября, заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин раскритиковал Украину за то, что там доверили вести исторический диалог с Варшавой институции, которую возглавляет "безответственное лицо с навязчивыми антипольскими идеями".

Польский чиновник не назвал фамилии, но вероятно речь шла о главе Украинского института национальной памяти Владимире Вятровиче. Недавно вице-министр иностранных дел Ян Дзедзичак заявил, что господин Вятрович является "националистом" и "лицом, недружественным Польше, недружественным польско-украинскому примирению".

По словам господина Вятровича, в основе последних споров - "решение украинской стороны о приостановлении легализации незаконных польских памятников на украинской территории и выдачи разрешений на поисковые работы".

7 ноября президент Польши Дуда призвал руководство Украины не назначать на высокие должности лиц с антипольскими взглядами.

В МИД Украины еще 3 ноября заявили, что в Украине нет антипольских настроений. Дипломаты напомнили, что Украина и Польша достигли понимания, что историческое примирение возможно по европейскому христианскому принципу "Прощаем и просим прощения".