В Ижевске обрушился подъезд девятиэтажки, есть жертвы

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В Ижевске обрушилась часть многоквартирного жилого дома на улице 10 лет Октября, сообщает местное управление МЧС. Об обрушении также свидетельствуют фотографии, выложенные очевидцами в соцсети. Причиной случившегося мог стать взрыв газа.

По данным спасателей, полностью обрушился угол дома с первого по девятый этаж. В прокуратуре сообщают, что в результате случившегося есть погибшие, но их общее количество не известно. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, погиб как минимум один человек.

В МЧС пока официально подтверждают только наличие пострадавших. В частности, известно, что из-под завалов сумели извлечь как минимум двух пострадавших, их передали врачам. Агентство Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что под завалами остаются минимум шесть человек, они живы.

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На первом этаже здания располагался детский центр, однако уже подтверждено, что никто из посещавших его детей не пострадал.

"Окна долетели до перекрестка"

"Я подъезжал к перекрестку улиц 10 лет Октября и Удмуртской, когда раздался хлопок - угол дома обрушился. Окна квартир долетели до перекрестка, одно из них упало на два автомобиля, что стояли в ожидании зеленого сигнала светофора", - сказал Русской службе Би-би-си очевидец по имени Виталий.

Копірайт зображення Viktor Shilyaev/VK.COM

По его словам, улицу сразу перекрыли. Еще один очевидец рассказал Би-би-си, что перед обрушением секции дома видел яркую вспышку в районе пятого этажа здания. О громком хлопке, похожем на взрыв, говорили и другие свидетели случившегося.

В сети опубликованы кадры с места происшествия, снятые вскоре после обрушения подъезда. На них видно, что спасатели осматривают обломки дома с фонариками. В МЧС подтвердили, что под завалами могут оставаться люди и сейчас их ищут.

"Взрыв бытового газа"

На место обрушения приехал глава Удмуртии Александр Бречалов, он возглавил оперативный штаб, сообщила Би-би-си его пресс-секретарь Екатерина Волкова. "Предварительная причина взрыва, о которой ему доложили - взрыв бытового газа", - сказала она.

Копірайт зображення Natalya Mikhaylova

В связи с обрушением подъезда следствие уже возбудило уголовное дело. Также проводится эвакуация жильцов других подъездов дома. Их будут направлять в два пункта временного размещения. По неофициальным данным, эвакуировать могут около 500 человек.