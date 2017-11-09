Копірайт зображення UNIAN Image caption Сейчас известен лишь правительственный вариант проекта бюджета на 2018

С 9 по 17 ноября в Киеве будет работать техническая миссия МВФ, главное внимание которой будет уделено проекту бюджета на следующий год.

"Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев ... для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год", - сделал короткое заявление по этому поводу глава представительства фонда в Украине Йоста Люнгман.

Сейчас правительство ожидает, что депутаты рассмотрят поданный еще в сентябре законопроект 14 ноября. Ранее предполагалось, что первое чтение проекта должно состояться на этой неделе.

Впрочем, по закону, первое рассмотрение проекта бюджета должно состояться до 20 октября.

Правительство представило депутатам предварительную смету на следующий год за месяц до этой даты.

По "традиции" нескольких предыдущих лет принятия бюджета происходили "под елочку" - в последние дни или даже часы перед Новым годом. Голосования нередко были без обсуждения, а также "в пакете" с налоговыми новациями, которые вопреки Налоговому кодексу вводились с первых дней нового года.

В прошлом году голосование за бюджет завершилось за 10 дней до Нового года, но его рассмотрение и голосование происходили ночью.

Впрочем, похоже, нынешний проект бюджета не содержит кардинальных налоговых новаций.

Чиновники рассчитывают, что в следующем году украинская экономика будет расти быстрее (+ 3% роста ВВП), а инфляция замедлится (7%).

Последний транш от МВФ на 1 млрд долларов - по программе расширенного финансирования - поступил в Украину в апреле этого года. Тогда следующую порцию займа ожидали к концу весны-началу лета. Однако его получение согласовывают до сих пор.

Среди необходимых условий для этого глава представительства недавно называл урегулирование проблемы цены на газ для населения, принятие законов о приватизации и антикоррупционный суд.

В Национальном банке ожидают, что следующий транш от МВФ поступит в следующем году. Однако, мининстр финансов выразил надежду, что это может произойти еще до конца текущего года.