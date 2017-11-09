Трамп в Китае похвалил Си Цзиньпина

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Фрагмент виступу Дональда Трампа - мова оригіналу

Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин открыто похвалил китайского лидера Си Цзиньпина. Это стало разительным контрастом по сравнению с его бывшей критикой политики Китая в таких важных вопросах, как отношения с КНДР и международная торговля.

В своей речи он призвал г-на Си "упорно работать" над тем, чтобы убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия.

Затронув вопросы китайского торгового профицита, президент США удивил многих заявлением о том, что он не обвиняет Китай, потому что страна "воспользовалась шансом".

Китай заявил, что для некоторых секторов снизит рыночные барьеры.

Президент США находится в Китае с государственным визитом. Дональд Трамп прибыл в Пекин в рамках большого турне по пяти странам Азии.

Президенты провели переговоры в четверг после торжественной приветственной церемонии для делегации США.

В заявлении министерства иностранных дел Китая сказано, что страна устранит часть препятствий для вхождения американских компаний в свои банковский, страховой и финансовый секторы, а также постепенно сократит акцизные пошлины на автомобили.

Во время визита подписано двусторонних соглашений на сумму $ 250 млрд, хотя пока неясно, какая часть этой суммы приходится на ранее заключенные договоренности, а какая - на потенциальные будущие.

Впрочем, госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал журналистам, что подписанные в Китае соглашения - "достаточно небольшие", если принимать во внимание объемы дисбаланса в двусторонней торговле.

Трамп и посередничество Китая в вопросе Кореи

В повестке дня визита Дональда Трампа ключевое место принадлежало угрозе для целого региона со стороны Северной Кореи, а Китай - главный союзник Пхеньяна.

Президент Трамп сказал, что Китай может решить проблему ядерной программы КНДР "легко и быстро".

Он добавил: "Я призываю (г-на Си) работать очень тяжело. Я знаю о вашем президенте одну вещь. Если он над чем-то тяжело работает, оно обязательно будет сделано".

Со своей стороны, Си Цзиньпин заявил, что обе стороны продолжат добиваться полной реализации санкций ООН и обеспечивать "устойчивый мир" на Корейском полуострове.

В прошлом Дональд Трамп был намного более критичным по позициям Китая и в июле выслал твит, в котором обвинил Китай в том, что Пекин "не делает для нас РЕШИТЕЛЬНО НИЧЕГО с Северной Кореей, а дает одни лишь разговоры".