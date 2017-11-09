Трамп в Китае похвалил Си Цзиньпина
Президент США Дональд Трамп во время визита в Пекин открыто похвалил китайского лидера Си Цзиньпина. Это стало разительным контрастом по сравнению с его бывшей критикой политики Китая в таких важных вопросах, как отношения с КНДР и международная торговля.
В своей речи он призвал г-на Си "упорно работать" над тем, чтобы убедить Северную Корею отказаться от ядерного оружия.
Затронув вопросы китайского торгового профицита, президент США удивил многих заявлением о том, что он не обвиняет Китай, потому что страна "воспользовалась шансом".
Китай заявил, что для некоторых секторов снизит рыночные барьеры.
Президент США находится в Китае с государственным визитом. Дональд Трамп прибыл в Пекин в рамках большого турне по пяти странам Азии.
Президенты провели переговоры в четверг после торжественной приветственной церемонии для делегации США.
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В заявлении министерства иностранных дел Китая сказано, что страна устранит часть препятствий для вхождения американских компаний в свои банковский, страховой и финансовый секторы, а также постепенно сократит акцизные пошлины на автомобили.
Во время визита подписано двусторонних соглашений на сумму $ 250 млрд, хотя пока неясно, какая часть этой суммы приходится на ранее заключенные договоренности, а какая - на потенциальные будущие.
Впрочем, госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал журналистам, что подписанные в Китае соглашения - "достаточно небольшие", если принимать во внимание объемы дисбаланса в двусторонней торговле.
Трамп и посередничество Китая в вопросе Кореи
В повестке дня визита Дональда Трампа ключевое место принадлежало угрозе для целого региона со стороны Северной Кореи, а Китай - главный союзник Пхеньяна.
Президент Трамп сказал, что Китай может решить проблему ядерной программы КНДР "легко и быстро".
Он добавил: "Я призываю (г-на Си) работать очень тяжело. Я знаю о вашем президенте одну вещь. Если он над чем-то тяжело работает, оно обязательно будет сделано".
Со своей стороны, Си Цзиньпин заявил, что обе стороны продолжат добиваться полной реализации санкций ООН и обеспечивать "устойчивый мир" на Корейском полуострове.
В прошлом Дональд Трамп был намного более критичным по позициям Китая и в июле выслал твит, в котором обвинил Китай в том, что Пекин "не делает для нас РЕШИТЕЛЬНО НИЧЕГО с Северной Кореей, а дает одни лишь разговоры".