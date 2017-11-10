Сутки в АТО: двое украинских военных ранены

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За минувшие сутки боевики 19 раз нарушили перемирие, двое украинских военных ранены, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении после 18 часов боевики четыре раза стреляли из пехотного вооружения и минометов калибра 82 мм по позициям ВСУ в Луганском.

Сепаратисты обстреляли укрепления сил АТО возле Крымского, Трехизбенки, Золотого, Валуйского.

"Кроме того, около 22 часов боевики выпустили 20 снарядов из артиллерии калибра 122 миллиметра в окрестностях Старого Айдара", - отметили в штабе.

На подступах к Донецку боевики из гранатометов вели огонь по позициям ВСУ неподалеку Авдеевки.

На приморском направлении сепаратисты стреляли у Славного.