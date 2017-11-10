Канада непреклонна в поддержке Украины - заявление МИД
Канада непреклонна в поддержке украинского народа и территориальной целостности Украины, заявила сегодня министр иностранных дел этой страны Христя Фриланд.
В заявлении МИД под названием "О ситуации в Украине" сказано также, что Канада как государство и она как министр ведет консультации с международными партнерами о целесообразности и перспективах размещения миротворческой миссии на востоке Украины.
"Наше правительство непреклонно в своей поддержке народа Украины и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем незаконную аннексию Крыма Россией, дальнейшее насилие и дальнейшую поддержку боевиков на востоке Украины", - заявила Фриланд.
По ее словам, премьер-министр Канады Джастин Трюдо поднимал вопрос международной миротворческой миссии с президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель.
"Я лично изучала целесообразность и перспективы такой миссии с президентом и премьер-министром Украины, с государственным секретарем США, со специальным представителем США Куртом Волкером и с генеральным секретарем ООН на прошлой неделе. За последние несколько недель, я провела беседы с несколькими европейскими правительствами и коснулась этого важного вопроса со всеми ними", - отметила госпожа Фриленд.
Украина на протяжении длительного времени призывала разместить на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса международных миротворцев.
Однако, в сентябре российский президент Владимир Путин высказал альтернативное предложение, предусматривающее размещение миротворцев вдоль линии разграничения в Донбассе.
Специальный представитель администрации США по вопросам Украины Курт Волкер назвал российские предложения попыткой перехватить дипломатическую инициативу у Киева.
"Специфика того, что было предложено Россией, больше разделит Украину, чем сделает что-то полезное", - заявлял Курт Волкер.
13 ноября, по информации Вашингтона, в Белграде пройдет очередной раунд переговоров между Куртом Волкером и представителем российского президента по вопросам Донбасса Владиславом Сурковым.