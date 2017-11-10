Саудовская Аравия приказала своим гражданам покинуть Ливан

Копірайт зображення Reuters Image caption Портрет крон-принца Саудовской Аравии в городе Триполи на севере Ливана

Власти Саудовской Аравии призвали всех своих граждан в Ливане немедленно покинуть эту страну, а остальным саудовцам не ездить в Ливан.

Отношения между двумя странами обострились после того, как в субботу поддерживаемый Саудовской Аравией премьер-министр Ливана Саад Харири объявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, он боится за свою жизнь.

Вскоре после этого Саудовская Аравия обвинила ливанское шиитское движение "Хезболла" в том, что его боевики запустили ракету по территории Саудовской Аравии с территории Йемена.

Многие ливанцы опасаются, что их страна может быть втянута в региональный конфликт между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном.

Многие политические партии Ливана призывают Саада Харири вернуться на свой пост. Они также подозревают, что именно саудовские власти заставили его объявить о своей отставке.

Сам Харири не сделал никаких дополнительных заявлений, но его канцелярия сообщает, что он встречается с иностранными дипломатами в саудовской столице Эр-Рияде.

Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон, который как раз находится с визитом на Ближнем Востоке, неожиданно заявил, что прибудет в Саудовскую Аравию.

По его словам, он обсудит положение в Ливане и Йемене с кронпринцем Мухаммедом бин Салманом. Президент Макрон добавил, что уже провел неформальную беседу с Саадом Харири.

Копірайт зображення AFP Image caption Саад Харири опасается покушения на его жизнь

Обозреватель ВВС по вопросам арабского мира Себастьян Ашер говорит, что призыв Эр-Рияда к своим гражданам лишь усилит напряженность в Ливане.

Выступая на телевидении в Эр-Рияде, Саад Харири сказал, что уходит в отставку из-за того, что его якобы хотят убить.

В своем видеообращении Саад Харири резко раскритиковал движение "Хезболла", а также Иран, который это движение поддерживает.

Отец Харири Рафик, который также был премьер-министром Ливана, погиб в результате взрыва бомбы в 2005 году. Многие обвиняют в этом преступлении "Хезболлу".