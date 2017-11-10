В Австралии убили коалу и отрезали ей уши

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В Австралии нашли мертвую коалу с отрезанными ушами. В полиции говорят, что случаи жестокого обращения с животными уже случались.

Сумчатого нашли на дороге в Варранамбули, в 250 км к западу от Мельбурна.

Непонятно, издевались ли над животным тогда, когда оно было еще живо.

Полиция назвала ситуацию "тревожной" и сообщила, что это уже не первый случай издевательств над сумчатыми.

"Нет никаких оснований обращаться с животным таким образом, живое оно или мертвое", - сказал представитель полиции в видеоролике для местного издания Warrnambool.

В полиции не предоставили подробной информации о других недавних случаях жестокости по отношению к животным, но сказали, что коал раньше не атаковали.

В Мельбурне в июне нашли застреленного кенгуру, которого привязали к стулу и приложили к нему бутылку ликера.

Коал в Австралии классифицировали как "уязвимый" вид, в дикой природе их осталось меньше ста тысяч.