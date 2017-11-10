США хотят отправить в Украину 20 тысяч миротворцев - СМИ

В обзоре иностранных изданий от 10 ноября читайте:

20 тысяч на восток

Решение для Сирии

"Доза дофамина" от Facebook

Сдвинуть бы астероид

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20 тысяч на восток

США будут пытаться получить согласие России на размещение 20 тысяч миротворцев в зоне военных действий на востоке Украины, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских и западных чиновников.

Как ожидается, предложение представят российской власти "в последующие дни", информирует издание.

"Это обусловлено надеждой некоторых западных столиц, включая Париж и Берлин, что российский президент Владимир Путин ищет пути завершения военной поддержки украинских сепаратистов", - говорится в Wall Street Journal.

Между тем, как сообщает Toronto Star, власти Канады взвешивают призывы Киева к участию в миротворческой операции на Донбассе, которая бы "уважала начальные границы Украины", и отвергают московский вариант, направленный на "замораживание российского вторжения" на территорию Украины.

Впрочем, добавляет газета, министр обороны Канады Харджит Саджан не уточнил, готово ли либеральное правительство Канады присоединиться к этой операции, хотя оно и стремится способствовать снижению напряженности в "нестабильном регионе".

Канадская Консервативная партия также присоединилась к обсуждению. Ее лидер Эндрю Шир пообещал, что "следующее консервативное правительство окажет поддержку идее миротворческой миссии ООН на востоке Украины и возглавит ее".

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Решение для Сирии

США и Россия приблизились к согласованию видения урегулирования военного конфликта в Сирии, пишет Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Если соглашение будет достигнуто, об этом сообщат президенты Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме сегодня, пишет издание. Впрочем, официального подтверждения встречи нет, и, как добавляет газета, Белый дом был не склонен назначать формальную встречу, если не будет достигнуто существенного понимания по сирийскому вопросу.

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Как напоминает издание, борьба с экстремистской группировкой "Исламское государство", которое когда-то контролировало обширные территории как в Сирии, так и в Ираке, почти подходит к концу.

"Борьба против группировки больше не является приоритетом, поэтому фокус внимания вновь возвращается к запутанному конфликту между правительством президента Башара Асада и повстанцами. Возвращается обеспокоенность, что иностранные государства, такие как Иран, отныне будут определять будущее страны", - говорится в статье.

Как утверждает издание со ссылкой на чиновников, возможное американо-российское соглашение будет базироваться на трех основных элементах: "снижение уровня конфликтности" между военными США и России, снижение уровня военных действий в гражданской войне и активизация мирных переговоров под руководством США ".

Собеседники газеты общались на условиях анонимности и отказались предоставить дальнейшие детали.

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В петле социального утверждения

Первый президент Facebook Шон Паркер заявил, что сеть построена таким образом, чтобы пользоваться уязвимостями человеческой психологии, а потому "только богу известно, как она влияет на мозги наших детей", пишет Business Insider.

По его словам, разработка приложения к социальным сетям, в частности Facebook, происходила в соответствии с принципом "как мы можем забрать максимум вашего времени и привлечь как можно больше осознанного внимания".

"А это значит, что мы должны давать вам небольшую дозу дофамина время от времени, поскольку кто-то лайкнул или прокомментировал ваше фото или сообщение, или что-то другое", - рассказал он. "Это такая петля обратной связи для социального утверждения ... именно то, чем я как хакер воспользовался, поскольку это эксплуатация уязвимости человеческой психологии".

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По словам Паркера, он, Марк Цукерберг из Facebook и Кевин Систра из Instagram понимали это, но все равно использовали этот принцип.

Facebook, к которому обратился Business Insider, не предоставила комментарии по этому вопросу.

Как напоминает издание, Паркер не единственная известная личность цифрового мира, выразившая разочарование и беспокойство по поводу продуктов, в разработке которых они принимали участие.

Ранее с подобной критикой выступил Тристан Харрис из Google.

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Могли б жити

Динозавры могли бы и не вымереть 66 млн лет назад, если бы астероид, упавший на полуострове Юкатан в Мексике, попал в другое место, утверждает палеонтолог Кунио Кайхо из японского университета Тохоку

Я считаю, что динозавры могли бы жить до сих пор Кунио Кайхо, палеонтолог

"Я считаю, что динозавры могли бы еще жить", - цитирует его New York Times.

Его утверждение базируется на предположении, что попадание астероида в любой другой регион, менее насыщенный горючими полезными ископаемыми, повлекло бы не такие катастрофические последствия для Земли, в частности, вызвало бы меньшее охлаждения ее атмосферы.

"Только 13% поверхности Земли содержат компоненты, с помощью которых космическое столкновение может привести к конкретному массовому вымиранию", - цитирует газета результаты исследования Кайхо и его коллег, опубликованные в журнале Scientific Reports.

Другие исследователи не согласны с выводами труда, отмечает издание.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС