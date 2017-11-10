Украинцам обещают теплые выходные с дождями
В ближайшие двое суток украинцам обещают теплую погоду с дождями почти по всей территории страны.
Так в субботу, 11 ноября, в целом по стране небольшие, а на Закарпатье умеренные дожди, лишь в восточных, Запорожской и Херсонской областях без существенных осадков.
Температура ночью 2-7 градусов тепла, днем до 10 тепла, а на юге до +13.
В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В Киеве обещают небольшой дождь. Температура ночью 4-6 ° тепла, днем 7-9 °.
На воскресенье, 12 ноября, синоптики прогнозируют в Украине небольшие дожди, только на юге страны без осадков.
Температура ночью до 5 ° тепла, на юге до + 8 °, днем в западных и северных областях 4-9 °, на остальной территории + 8-14 °. В Карпатах мокрый снег, температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 2 ° тепла.