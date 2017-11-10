Аваков: на дорогах гибнет в четыре раза больше людей, чем в АТО

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В Украине сложилась катастрофическая ситуация в сфере безопасности дорожного движения. Об этом на заседании Кабмина заявил глава МВД Арсен Аваков.

Он утверждает, что в Украине на дорогах гибнет в разы больше людей, чем в зоне АТО.

"Только за последние два года в ДТП погибли более 5,5 тысяч человек. Травмированы - более 57 тысяч. Для сравнения: за 2016 в зоне АТО, где фактически происходят настоящие боевые действия с применением современного вооружения, погибли 763 наших военнослужащих", - сообщил министр.

Он предложил рассмотреть наработанные изменения в законодательство, а также проекты постановлений правительства, которые предусматривают ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения.

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Речь идет, например:

об ограничении скорости движения в населенных пунктах (до 50 км в час);

значительное увеличение штрафов (в некоторых случаях - в 20 раз);

усиление ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии;

внедрение видеофиксации нарушений.

По данным МВД, в 2016 году в Украине зафиксировано почти 155 тысяч ДТП, из которых более 25 тысяч - с пострадавшими. В течение 2017 года - почти 117 тысяч ДТП, 19 тысяч из которых - с пострадавшими.

В последние недели в Украине произошел целый ряд резонансных дорожно-транспортных происшествий.

18 октября 2017 года в Харькове произошло масштабное ДТП: автомобиль Lexus якобы проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли пять человек, в том числе 15-летняя девушка. Шестеро прохожих, среди которых беременная женщина, были госпитализированы с травмами.