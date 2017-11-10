Аваков хочет усилить ответственность за нарушения на дорогах

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Министерство внутренних дел Украины инициирует изменения в законодательстве в сфере безопасности дорожного движения.

Соответствующие изменения министр внутренних дел Арсений Аваков представил на заседании правительства 10 ноября.

Новации коснутся ограничения скорости движения в населенных пунктах, системы штрафов, усиления ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии и внедрение видеофиксации нарушений ПДД.

Кабмин предлагает в несколько раз увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений, говорится в сообщении на Правительственном портале.

За превышение скорости в населенных пунктах планируют установить штраф 3400 гривен. Сейчас наказание за подобное правонарушение составляет 510 гривен.

Водителя, который оставил место аварии, МВД предлагает штрафовать на 3400 гривен, а также установить возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

В 20 раз увеличивается размер штрафа за управление транспортом без водительских прав. Он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение - 40 800 гривен.

Уменьшение скорости и видеофиксация

Правительство планирует ограничить скорость движения в населенных пунктах с нынешних 60 км/ч. до 50 км/ч.

"При скорости 60 км/ч - остановочный путь составляет 55 м, а вероятность летального исхода при столкновении с пешеходом - 82%. А при скорости 50 км/ч - остановочный путь составит 40 м, а вероятность летальных исходов снизится до 20%", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании в пятницу.

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С помощью новых изменений также планируют внедрить систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД и внесение изменений в порядок выдачи удостоверения водителя.

По словам Авакова, срок действия водительского удостоверения, полученного впервые, составит два года. Следующее, если лицо не совершило три или более админправонарушений в сфере безопасности движения, будут выдаваться на 30 лет.

В ближайшее время правительство передаст пакет документов в Верховную Раду.

В апреле в Украине вступил в силу закон, который меняет правила дорожного движения относительно движения по кругу. Согласно документу, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.