Климкин: Польша официально не подтвердила запрет на въезд Вятровичу
Польша официально не подтверждает введение запрета на въезд главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу.
Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "Интер".
"Во-первых, польская сторона нам этого не подтверждает. Мы пытались выяснить в министерстве иностранных дел Польши", - сказал Климкин.
О том, что Вятрович попал в перечень нежелательных для въезда в Польшу лиц, сообщили польские СМИ со ссылкой на собственные источники
Сам он говорил, что не получал никакого официального подтверждения.
По мнению Климкина, невзирая на противоречия, Украина и Польша постепенно выйдут на взаимопонимание и Польша останется нашим стратегическим партнером.
Глава украинского МИДа считает, что в Украине и Польше по-разному понимают примирение - если в Варшаве это рассматривают, как элемент политики, то в Киеве считают, что примиряться должны люди, а не государства.
"Давайте вспомним историю. Когда кто-то пытался доминировать, еще со времен XV—XVI вв.… обязательно выигрывал третий. И я надеюсь, что в Варшаве это поймут", - заявил Климкин.
"Мы будем защищать каждого, кто занимается примирением, включая Владимира Вятровича", - резюмировал глава украинского МИД.
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2 ноября министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Польша намерена запустить процедуру, которая не позволит въехать в страну украинцам, "демонстративно надевающим мундиры дивизии СС "Галичина".
Позже заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин раскритиковал Украину за то, что там доверили вести исторический диалог с Варшавой организации, которую возглавляет "безответственное лицо с навязчивыми антипольскими идеями".
8 ноября стало известно, что президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета президентов Украины и Польши с целью предотвращения дальнейшей эскалации напряженности между странами.
Они договорились о специальной встрече своих представителей, которая должна состояться в ближайшее время.