Экс-главу ФИФА Блаттера обвинили в домогательствах

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Американская футболистка Хоуп Соло обвинила бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера в сексуальных домогательствах.

36-летняя чемпионка мира заявила, что это произошло на церемонии награждения "Золотой мяч" в 2013 году, перед тем, как она должна была выйти на сцену для вручения награды

В интервью португальскому изданию Expresso футболистка сказала: "Зепп Блаттер схватил меня за задницу".

В свою очередь 81-летний Блаттер возразил, что данный инцидент имел место в действительности. Его пресс-секретарь сказал: "Это обвинение смехотворно".

В то же время, когда Соло спросили, почему она раньше не рассказывала об этом, футболистка ответила: "Я нервничала перед выступлением. Это же был "Золотой мяч".

После этого я его (Блаттера. - Ред.) не видела, и это плохо. У меня не было возможности сказать ему прямо: не трогай меня! А именно так я всегда действую - прямо".

Футболистка также рассказала, что в женском футболе подобное явление процветает. "Я видела это на протяжении всей карьеры. Это происходит не только в Голливуде", - сказала она.

Как известно, Блаттер возглавлял ФИФА на протяжении 17 лет, подав в отставку после коррупционного скандала, разразившегося в 2015 году.

В последние недели многих публичных лиц обвинили в домогательствах. Это произошло после скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.