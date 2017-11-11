За сутки в АТО двое раненых

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За минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе были обстреляны 33 раза, сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Двое украинских военных получили ранения.

Боевики открывали огонь из минометов, в том числе калибром 120-мм, возле Павлополя.

В самопровозглашенной "ДНР" в нарушении режима тишины обвиняют украинских военных.