Корчак заявила, что ее свекровь попала в больницу после визита детектива НАБУ

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Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что мать ее мужа попала в больницу после визита детектива НАБУ.

Кроме того, Тимер-Булатова обратилась в полицию с заявлением о превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа.

В пятницу вечером детектив пришел в дом свекрови Корчак, чтобы вручить повестку о допросе.

В НАБУ говорят, что расследуют возможное внесение недостоверных данных в декларацию чиновницы.

Как отметили в НАБУ, родственница Корчак выразила желание быть допрошенной на месте и пригласила детектива в квартиру.

Однако после допроса позвонила сыну и отказалась подписывать протокол. А потом заперла детектива НАБУ в квартире изнутри и спрятала ключ.

В агентстве обнародовали видео с места происшествия. В видеоролике детектив НАБУ заявляет о том, что его удерживают в помещении против его воли.

По словам Корчак, свекровь не успела рассмотреть удостоверение детектива, "подумала, что это мошенник и позвонила сыну".

"До приезда полиции, чтобы мошенник никуда не убежал, она закрыла замок", - написала чиновник на своей странице в Facebook.

Корчак утверждает, что детектив НАБУ нарушил порядок сообщения о следственном действии и вручения повестки, нарушил права свидетеля и порядок проведения допроса.

Также Корчак и Тимер-Булатова считают, что он незаконно проник в помещение.

Наталья Корчак возглавила агентство по предупреждению коррупции в марте 2016 года.

На этом посту подверглась критике из-за перебоев в работе системы электронного декларирования. Премьер Владимир Гройсман даже предлагал руководству агентства уйти в отставку.

Сама Корчак заявляла, что чиновники хотят ее дискредитировать, чтобы избежать подачи деклараций.

В июне один из членов НАПК, пользующийся репутацией борца с коррупцией, раскритиковал работу ведомства и подал в отставку.