"Народный фронт" будет участвовать выборах в 2019 году - Яценюк

Копірайт зображення UNIAN Image caption Арсений Яценюк и Арсен Аваков (столпы "Народного фронта") на презентации книги министра внутренних дел

Партия "Народный фронт" намерена участвовать в президентских и парламентских выборах 2019 года.

Об этом заявил лидер "НФ" Арсений Яценюк на съезде партии.

"Наше задание - выполнить нашу программу, которая необходима для страны, и в 2019 году пойти на президентские выборы, пойти на парламентские", - сказал он.

Партия "Народный фронт" является одним из двух столпов нынешней власти.

В то же время социологические опросы показывают, что сейчас политсила имеет недостаточный рейтинг, чтобы пройти в парламент.

Съезд "Народного фронта" проходит в субботу в "Художественном арсенале" в Киеве.

Среди его участников - спикер Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов.

Также присутствуют ряд министров, которых делегировал в правительство "НФ", в частности, Лилия Гриневич, Владимир Омелян и Вячеслав Кириленко.

В последнее время в средствах массовой информации часто обсуждаются возможные разногласия между Арсеном Аваковым ("НФ") и президентом Петром Порошенко.