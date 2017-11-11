Ложные сообщения о минировании аэропортов поступали из соседнего государства - полиция

Копірайт зображення Getty Images Image caption Харьковский аэропорт

Все сообщения о якобы минировании 10 украинских аэропортов, поступавшие в полицию накануне, оказались ложными и были осуществлены с территории соседнего государства.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Вчера в течение дня в полицию начали поступать сообщения о минировании аэропортов в Виннице, Днепре, Запорожье, Ивано-Франковске, Одессе, Ровно, Ужгороде, Харькове, Херсоне и Черновцах. (…) Никаких взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было. Правоохранители установили, что все анонимные звонки поступили из соседнего государства", - говорится в сообщении Нацполиции в субботу.

В указанных аэропортах работали следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи, сотрудники СБУ, ГСЧС и врачи. Людей, находившихся в помещениях аэропортов, эвакуировали.