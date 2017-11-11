"Любое сотрудничество с Россией является предательством Украины" - Турчинов

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что любое сотрудничество с Россией "является предательством Украины". Об этом он сообщил журналистам по итогам выступления на съезде партии "Народный фронт".

"После принятия закона, который четко признает Россию агрессором, на законодательном уровне это уже будет приведено в практическую плоскость, и это будут не только мои пожелания, это будет действие закона, в соответствии с которым будет принимать государство меры", - отметил секретарь СНБО.

6 октября Верховная рада рассмотрела в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса.

Турчинов заявил, что закон о государственной политике Украины относительно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей должен "обеспечить реальную деоккупацию территории Донбасса, систему военного управления, в том числе в противодействии российской агрессии".

Секретарь СНБО заявил, что документ предусматривает "комплексный метод деоккупации", то есть использование украинских силовых подразделений, вооруженных сил, а также дипломатические пути.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал, что законопроект планируют рассмотреть 16 ноября.