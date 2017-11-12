В АТО один раненый - штаб
- 12 ноября 2017
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with Messenger
- Share this with Messenger
- Share this with Email
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 18 нарушений перемирия, один украинский военный был ранен, сообщили в штабе АТО.
"В ответ силы АТО преобладающим огнем жестко принуждали захватчиков к миру. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий", - заявили в штабе.
Огонь в частности велся по укреплениям сил АТО у Майорска, Луганского, Новолуганского, Майского, Попасной и Катериновки.
В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" обвиняют в нарушении перемирия украинских военных.