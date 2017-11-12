В АТО один раненый - штаб

Копірайт зображення Прес-центр штабу АТО / Facebook

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 18 нарушений перемирия, один украинский военный был ранен, сообщили в штабе АТО.

"В ответ силы АТО преобладающим огнем жестко принуждали захватчиков к миру. В результате боевых действий получил ранения один украинский военнослужащий", - заявили в штабе.

Огонь в частности велся по укреплениям сил АТО у Майорска, Луганского, Новолуганского, Майского, Попасной и Катериновки.

В самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" обвиняют в нарушении перемирия украинских военных.