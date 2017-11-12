Слону сделали операцию, чтобы спасти бивень

Копірайт зображення Jorge_Chavez Image caption Тантора усыпили на три часа. Это опасная процедура для животного в таком возрасте

В зоопарке в колумбийском городе Барранкилья успешно прооперировали пятитонного африканского слона. Ранее его нашли на ранчо, принадлежавшем наркоторговцам.

Слона по имени Тантор, у которого был треснувший бивень, усыпили на 3 часа. В этом процессе были задействованы 30 человек.

Деньги на операцию стоимостью более 8500 долларов собирали более сотни человек.

Полиция была вынуждена перекрыть дорогу возле зоопарка, чтобы установить кран на случай, если бы слона пришлось поднимать во время процедуры.

Операцию должны были сделать еще два года назад, когда Тантор повредил бивень. Но ее задержали из-за отсутствия специального анестетика, который применяется для крупных позвоночных.

Для операции спроектировали и построили специальное одонтологическое оборудование.

Тантора привезли в зоопарк в Барранкилье в 1991 году.

Его обнаружило колумбийское Национальное агентство по противодействию обороту наркотиков на ранчо наркоторговцев. Вместе со слоном там были и другие незаконно купленные животные.

Считают, что Тантору около 50 лет.