Полиция: в авто в Киеве нашли 6 килограммов взрывчатки

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В Киеве спецназовцы задержали автомобиль со взрывчаткой - об этом сообщили в Национальной полиции.

При этом взрывчатка была подготовлена к использованию, добавили правоохранители.

Вызвавший подозрение силовиков автомобиль был припаркован возле торгового центра на Осокорках в Дарницком районе. В его салоне находились двое мужчин.

"На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Мужчин, которые были в машине, задержали", - говорится в официальном сообщении на странице ведомства в Facebook.

Во время осмотра транспортного средства полицейские обнаружили в багажнике рюкзак, в котором было пять брикетов пластида общим весом 6,5 кг и 10 электродетонаторов.

"С молодыми людьми, которые ее (взрывчатку. - Ред.) перевозили и не имели при себе средств связи, общаются следователи и сотрудники СБУ. Вероятно, у них есть сообщники", - добавили в полиции.

Все патрульные наряды переведены в повышенную готовность, поэтому усиленно патрулируют вокзалы, станции метрополитена и места массового пребывания людей. К отработке привлечены также 200 военнослужащих Национальной гвардии Украины.