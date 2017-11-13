Мощное землетрясение на границе Ирана и Ирака: более 330 погибших

Копірайт зображення Reuters Image caption Поврежденная витрина магазина в Халабдже в Иракском Курдистане. Эпицентр землетрясения находился в 30 км отсюда

На западе Ирана в результате землетрясения магнитудой 7,3 погибли по меньшей мере 330 человек, сообщают иранские власти. Погибшие есть и в Ираке. Число жертв землетрясения в регионе продолжает расти. Еще более 2800 человек получили ранения.

Землетрясение, начавшееся в воскресенье вечером, вызвало панику среди населения: жители выбежали из своих домов на улицы. Мечети в столице Ирака Багдаде транслировали молитвы через громкоговорители.

Множество людей пострадало в иранском городе Сарпол-э Захаб, примерно в 15 километрах от границы, сообщил глава спасательной службы Ирана Пир-Хоссейн Куливанд.

Местные власти сообщают, что число погибших повысится, так как спасатели еще не добрались то отдаленных деревень. Дома в этом районе в основном глинобитные, а подобные строения легко рушатся при землетрясениях.

Копірайт зображення EPA Image caption Рядом с разрушенными зданиями разбиты палаточные лагеря для пострадавших

Здание главной больницы Сарпол-э Захаб получило серьезные повреждения во время землетрясения. Работающие там медики с трудом могли оказывать помощь сотням раненых.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Получившая разрушения больница Сарпол-э Захаб с трудом справлялась с большим количеством пострадавших

Разрушения отмечены по меньшей мере в восьми деревнях, сообщил иранскому государственному телеканалу IRINN глава иранского отделения Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца Мортеза Салим.

"В некоторых деревнях произошли отключения электроэнергии, была нарушена телекоммуникационная система", - сказал он.

Image caption Многие жители Багдада выбежали на улицы, когда началось землетрясение

По словам Пир-Хоссейна Куливанда, работу спасателей затрудняют оползни.

По данным, которые приводит одна из иранских гуманитарных организаций, в результате землетрясения - одного из самых мощных в текущем году - без крова над головой осталось до 70 тысяч человек.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Спасатели ищут людей под завалами зданий в провинции Керманшах

Землетрясение произошло в 30 километрах юго-западнее Халабджи в Иракском Курдистане, недалеко от северо-восточной границы с Ираном. Очаг находился на глубине 33,9 км, толчки ощущались в Турции, Израиле и Кувейте.