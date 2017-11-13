Сущенко разрешили встретиться с родными

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Украинскому журналисту Роману Сущенко, удерживаемому в России, разрешили свидание с женой и дочерью - об этом сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"20 ноября украинскому журналисту Роману Сущенко разрешено очередное свидание с женой и дочерью в тюрьме "Лефортово". Возможно, последнее до начала суда по существу", - сказал он.

Роман Сущенко находится в московском следственном изоляторе "Лефортово" уже больше года.

Ранее в ФСБ России заявляли, что задержанный в Москве украинец Роман Сущенко - полковник и кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, и был задержан во время "шпионской акции", когда собирал "сведения о деятельности Вооруженных Сил России, утечка которых за границу могла нанести ущерб обороноспособности России".

Уголовное дело возбуждено по статье 276 УК РФ - "шпионаж".

48-летний Роман Сущенко работает в "Укринформе" с 2002 года, а с 2010-го был собственным корреспондентом агентства во Франции, где жил со своей семьей.

В "Укринформе" считают "дело Романа Сущенко политически мотивированным, а самого украинского журналиста - политическим узником Кремля".

В Москву год назад он приехал не с рабочим, а с частным визитом, находясь в отпуске.

В начале 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О нападении на журналистов и свободу СМИ в Европе", в которой, в частности, призвала Россию освободить Романа Сущенко.

Об освобождении Романа Сущенко во время своего выступления на заседании Генассамблеи ООН также говорил президент Украины Петр Порошенко.