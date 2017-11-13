Трамп заявил, что у него "замечательные отношения" с Дутерте

Копірайт зображення Reuters Image caption Оба президента известны своими резкими и прямолинейными заявлениями

В ходе встречи в Маниле президент США Дональд Трамп заявил, что у него "замечательные отношения" с филиппинским лидером Родриго Дутерте, которого обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека в стране в ходе объявленной им "войны с наркотиками".

Перед поездкой Трампа призывали обязательно поднять вопрос о правах человека в ходе визита на Филиппины, однако пока не ясно, последовал ли этим рекомендациям американский президент.

Предыдущая администрация США подвергала резкой критике внутреннюю политику Дутерте и объявленную им "войну с наркотиками", в результате которой на Филиппинах были убиты около 4000 человек.

Визитом в Манилу Дональд Трамп заканчивает свое турне по странам Азии.

Это была первая встреча Трампа и Дутерте, она произошла в рамках саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Оба президента известны своими резкими и скандальными заявлениями.

После переговоров с Дутерте Трамп не ответил на вопрос, поднимался ли во время встречи вопрос о ситуации с правами человека на Филиппинах, а представитель филиппинского президента сказал, что эта тема не обсуждалась.

Копірайт зображення AFP Image caption Полиция в Маниле применила слезоточивый газ против демонстрантов, протестующих по поводу визита Дональда Трампа

Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что этот вопрос был затронут во время обсуждения борьбы с наркотиками, однако не стала вдаваться в детали.

В пятницу на прошлой неделе Родриго Дутерте рассказал, что в подростковом возрасте зарезал человека. Позже его представитель заявил, что президент пошутил.

После того как Дутерте пришел к власти в 2016 году, он развернул масштабную кампанию по борьбе с наркотиками. Критики утверждают, что в рамках проводимых властями рейдов и других спецопераций массово нарушаются права человека.

Президент Дутерте призывал убивать наркоторговцев без суда и следствия, а однажды сказал, что "был бы рад уничтожить" три миллиона филиппинских наркоманов.

Полиция заявляет, что с 2016 года в ходе операций по борьбе с наркоторговлей были убиты около 4000 человек.

Копірайт зображення AFP Image caption Президенты Трамп и Дутерте (в центре) и другие лидеры стран АСЕАН

Ранее президент Трамп хвалил Дутерте за то, как тот борется с наркотиками в своей стране.

В телефонном разговоре он сказал филиппинскому президенту: "Я хотел вас поздравить, потому что мне рассказали, какую невероятную работу вы провели в борьбе с наркотиками. Эта проблема существует во многих странах, эта проблема есть у нас, но вы действуете невероятно".