Страны ЕС решили теснее сотрудничать в сфере обороны

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Большинство стран-членов Европейского Союза подписали план более тесного сотрудничества в сфере обороны.

Великобритания и Ирландия входят в пятерку государств, которые этот план не подписывали.

Остальные 23 страны, которые согласились на постоянное структурированное военное сотрудничество (Pesco), планируют увеличить свои оборонные бюджеты и возможности.

Силы ЕС отправились в некоторые горячие точки, в частности Центральноафриканскую Республику и Косово. Но в некоторых случаях им не хватает финансирования и оборудования.

В рамках Pesco каждая страна должна представить план национальных взносов.

Участники получат поддержку Европейского фонда обороны, который должен составлять более чем 5 млрд евро ежегодно после 2020 года. Эти деньги пойдут на исследования, связанные с разработкой вооружений, и приобретение оборудования.

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Решение о развертывании миссии примут правительства стран-подписантов, говорится в заявлении Совета ЕС. При этом Pesco не заменяет участие стран-членов в миссиях НАТО или ООН.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна рассмотрела обещания Pesco и пообещала "содействовать" соглашению.

Президент США Дональд Трамп призвал союзников американских стран НАТО потратить больше денег на собственную оборону, утверждая, что они слишком зависят от защиты США.