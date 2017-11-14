Тереза Мэй говорит, что Москва вмешивается в выборы

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Британский премьер-министр Тереза Мэй подвергла российские власти сильнейшей критике, обвинив Москву в том, что она вмешивается в выборы и осуществляет кибершпионаж.

Выступая на банкете лорд-мэра лондонского Сити, премьер-министр сказала, что правительство Владимира Путина пытается "подорвать свободные общества".

Глава британского правительства заявила, что Москва запускает фейковые новости, чтобы "посеять раздор на Западе".

По словам Терезы Мэй, хотя Лондон не хочет "вечной конфронтации" с Россией, Британия намерена защищать свои интересы.

Ее слова резко контрастируют с ремарками президента США Дональда Трампа, который на прошлой неделе заявил, что он верит Путину, когда тот заверяет, что российские власти не вмешивались в американскую президентскую кампанию.

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон должен посетить Россию в следующем месяце.

Копірайт зображення PA Image caption Премьер-министр заявила, что "глобальная Британия" будет продолжать оказывать влияние на весь мир

"У вас ничего не выйдет"

В своей ключевой внешнеполитической речи Мэй сказала, что ее послание президенту Путину очень простое - он должен выбрать другой путь по сравнению с тем, которым Москва шла в последние годы, осуществив аннексию Крыма и занимаясь разжиганием конфликта в Украине и организацией кибератак на правительства и парламенты в Европе.

Россия могла бы стать ценным партнером Запада, но только если она будет "играть по правилам", заявила премьер-министр.

"Россия неоднократно нарушала национальное воздушное пространство нескольких европейских стран и проводила целенаправленную кампанию кибершпионажа и раскола".

"Это включало в себя, в том числе, вмешательство в выборы и хакерскую атаку на министерство обороны Дании и бундестаг", - сказала Мэй.

"Мы знаем, чего вы добиваетесь, и у вас ничего не выйдет. Потому что вы недооцениваете устойчивость наших демократий, постоянное притяжение свободных и открытых обществ и приверженность западных стран альянсам, которые нас связывают", - подчеркнула британский премьер.

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"Мы не хотим холодной войны"

По словам Терезы Мэй, Британия, покидая ЕС, сохраняет полную приверженность НАТО и стремится заключить соглашение по "брекситу", которое "укрепит наши либеральные ценности". Прочное экономическое партнерство Британии и ЕС станет бастионом против попыток России нарушить порядок в Европе, сказала британский премьер.

"Мы предпримем необходимые меры для противодействия российской деятельности", - заявила Тереза Мэй.

"Но это не те отношения с Россией, которых мы хотим, - добавила британский премьер. - Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации".

В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН Россия способна играть жизненно важную роль в содействии международной стабильности, сказала она.

По словам Терезы Мэй, она надеется, что когда-нибудь Россия выберет другой путь, но пока она этого не сделала, "мы будем действовать сообща, чтобы защитить наши интересы и мировой порядок, от которого они зависят".

Борис Джонсон, который совершит свою первую поездку в Россию после вступления в декабре в должность министра иностранных дел Британии, заявил, что политика Лондона в отношении Москвы после десятилетия напряженных отношений должна быть "Остерегаться, но участвовать".

В начале этого месяца Джонсон сказал депутатам, что не видел никаких доказательств того, что Россия пыталась вмешаться в британские выборы или в голосование по "брекситу".