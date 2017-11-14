За раскопками на Почтовой можно будет следить онлайн

Копірайт зображення FACEBOOK.COM/PG/MUSEUMPODOL Image caption С конца 2014 года ученые на Почтовой дошли до культурного слоя XII века

За археологическим раскопками на Почтовой площади можно будет наблюдать онлайн, сообщила пресс-служба КГГА.

Таким образом хотят информировать СМИ и общественность о проделанной работе.

Онлайн-трансляция будет вестись на отдельном сайте.

Заместитель председателя КГГА Алексей Резников сообщил, что это "снимет напряжение, исключит распространение различных слухов".

Веб-камеры установили на средства инвестора, но в КГГА не уточнили, кто им является.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам культуры рекомендовал временно остановить строительство на Почтовой площади.

Там настаивали, что на месте древней улице времен Киевской Руси надо создать музей.