В Киеве произошло смертельное ДТП с участием чиновника МВД

Копірайт зображення Головний сервісний центр МВС

В понедельник вечером в Киеве произошло смертельное ДТП: столкнулись три автомобиля.

За рулем одного из них, Mazda, был работник киевского сервисного центра МВД, сообщили в пресс-службе Главного сервисного центра.

Авария произошла на улице Стеценко в Подольском районе.

"Предварительно установлено, что водитель "Мазды" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями "Мицубиси" и "Ниссан", - заявили в киевской полиции.

Пассажир Mitsubishi погиб на месте, водитель был доставлен в больницу с травмами.

На место ДТП прибыли адвокаты водителя Mazda. Мужчину доставили к наркологу, чтобы установить, был ли он в состоянии опьянения, говорит полиция.

Впоследствии стало известно, что подозреваемого задержали - об этом заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Он будет находиться под стражей до решения суда, который определит дальнейшую меру пресечения", - написал он в Facebook.

Если вину докажут в суде, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

В реестре электронных деклараций есть человек с фамилией и именем, названными в Главном сервисном центре МВД.

По данным реестра, он занимает должность ведущего специалиста-администратора. В декларации сказано, что его жена владеет автомобилем Mazda 6 2013 года выпуска.