Сборная Италии не поедет на Чемпионат мира по футболу

Копірайт зображення EPA Image caption Шведские игроки радуются, что поедут на следующий этап Чемпионата впервые с 2006 года

После ничьей в ответном стыковом матче против Швеции четырехкратный чемпион мира - команда Италии - впервые c 1958 года не поедет на Чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Это означает, что "скуадра адзурра" (прозвище итальянской сборной, означающее "голубая эскадра") всего лишь второй раз в своей истории не будет участвовать в самом престижном в мире первенстве.

Впервые это произошло в 1930 году, когда итальянская сборная, как и команды многих других европейских стран, отказалась играть на первом в истории мировом первенстве в Уругвае из-за дороговизны и длительности трансатлантического путешествия.

Отборочный матч Кубка мира прошел в понедельник в Милане. Так как предыдущий матч между командами завершился домашней победой шведов со счетом 1:0, в Россию на финальный раунд мирового первенства поедет сборная Швеции. Это будет первое с 2006 года участие шведской сборной в финальном этапе Чемпионата мира.

Слезы Италии и ликование Швеции

Итальянские игроки и болельщики восприняли это как настоящую трагедию. После финального свистка многие итальянские игроки упали на поле, а нападающие Андреа Белотти и Чиро Иммобиле не смогли сдержать слез, когда шведы убежали, чтобы с энтузиазмом отметить свою квалификацию на следующий этап ЧМ.

Итальянская газета Gazzetta dello Sport назвала это поражение "апокалипсисом".

Копірайт зображення Gazzetta Image caption Итальянские игроки не прошли в финальную часть Кубка мира впервые с 1958 года

Капитан сборной Италии, 39-летний вратарь Джанлуиджи Буффон сразу после матча объявил о своем решении уйти из футбола в конце сезона. Ранее он уже заявлял о желании завершить карьеру, но планировал это сделать после Чемпионата мира 2018 года.

Вместе со сборной Италии, за которую он провел 175 матчей с 1997 года, голкипер выиграл Чемпионат мира 2006 года и завоевал серебро Чемпионата Европы-2012.

Буффон, который тоже плакал на финальном свистке, сказал: "Мне не жаль себя, мне жаль весь итальянский футбол. Мы потерпели поражение на каком-то ином, социальном уровне".

Копірайт зображення EPA Image caption Джанлуиджи Буффон сразу после матча объявил о своем решении уйти из футбола, есть вероятность, что тренер Джан Пьеро Вентура покинет свой пост

Есть вероятность, что тренер сборной, 69-летний Джан Пьеро Вентура покинет свой пост. Как сообщает пресс-служба сборной Италии, пока он лишь заявил, что не уйдет со своего поста до разговора с Федерацией футбола Италии.

Вентура возглавил сборную Италии после Чемпионата Европы 2016 года, сменив на этом посту Антонио Конте. Под руководством Вентуры итальянцы стали вторыми в своей отборочной группе, уступив первое место команде Испании.

Только в августе этого года Вентура подписал новый контракт до 2020 года, но итальянская футбольная ассоциация теперь может захотеть заменить его на бывшего тренера "Милана" и "Ювентуса" Карло Анчелотти, который свободен после того, как ушел с поста тренера чемпионов Германии "Баварии".